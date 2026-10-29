Home Economia Calo degli iscritti all’artigianato: oltre 570mila dal 2011

Calo degli iscritti all’artigianato: oltre 570mila dal 2011

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Secondo un recente studio dell’INPS, il settore dell’artigianato ha subito una drastica diminuzione di oltre 570mila iscritti dal 2011, con un calo che supera il 5% annuo negli ultimi tre anni. Tullio, rappresentante dell’Unione Artigiani Italiani (UAI), ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per sostenere un settore considerato fondamentale per l’economia italiana. Questo trend preoccupante evidenzia la necessità di strategie mirate per rivitalizzare l’artigianato, che è una parte essenziale del tessuto economico e sociale del paese. Tullio ha dichiarato: “Serve sforzo comune per un settore fondamentale”, evidenziando la responsabilità condivisa tra istituzioni, associazioni e artigiani stessi per affrontare questa sfida. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e interventi concreti per garantire un futuro sostenibile per l’artigianato in Italia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Artigianato, INPS: persi oltre 570mila iscritti dal 2011. calo superiore al 5% annuo nell’ultimo triennio. Tullio (UAI) “Serve sforzo comune per un settore fondamentale”” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa” in data 29/10/2026.

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