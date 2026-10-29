Antonello Costa e Paolo Caiazzo tornano a Salerno con ‘Un Ponte per Due’

Dopo un lungo tour che ha riscosso grande successo, la commedia “Un Ponte per Due” ritorna a Salerno, dove si esibirà al Teatro Nuovo il 31 ottobre e il 1° novembre 2026. Scritta e interpretata da Antonello Costa e Paolo Caiazzo, la commedia sarà diretta da Caiazzo stesso e prodotta da TeatroNovanta.

L’opera, che ha già fatto tappa in numerosi teatri italiani, si svolge sul famoso Tower Bridge di Londra e racconta l’incontro casuale tra due uomini in crisi, i quali, in una notte che promette di cambiare le loro vite, si trovano a confrontarsi in una serie di situazioni comiche e paradossali. L’atmosfera si anima con il rintocco del Big Ben e l’arrivo di personaggi inattesi, creando un mix di risate e riflessioni profonde.

“Un Ponte per Due” esplora temi attuali come la fragilità personale e le crisi individuali, senza dimenticare la leggerezza della risata. Costa e Caiazzo, con i loro stili comici distintivi, offrono al pubblico uno spettacolo che promette di intrattenere e far riflettere. La commedia si presenta come un viaggio teatrale che, attraverso momenti di comicità e umanità, invita a considerare come anche nei momenti difficili l’incontro con l’altro possa aprire nuove possibilità.

Le due date da segnare in calendario sono sabato 31 ottobre alle ore 21.00 e domenica 1° novembre alle ore 18.30. L’evento rappresenta un’importante occasione per il pubblico salernitano di assistere a una commedia che ha già dimostrato di saper divertire e coinvolgere. Gli accrediti stampa sono disponibili su richiesta, per chi desiderasse approfondire ulteriormente questa proposta teatrale di qualità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA | “Un Ponte per Due” al Teatro Nuovo di Salerno” ricevuto tramite email da “Anna Lucia Esposito – TeatroNovanta” in data 29/10/2026.