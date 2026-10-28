Il Quartetto Prometeo in concerto a Salerno il 29 ottobre

Il Quartetto Prometeo si esibirà giovedì 29 ottobre alle 19:30 presso la chiesa di Santa Apollonia a Salerno, nell’ambito della stagione musicale “Un Mare di Suoni”. La formazione, composta da Mirei Yamada e Aldo Campagnari al violino, Danusha Waskiewicz alla viola e Francesco Dillon al violoncello, presenterà un programma che prevede l’esecuzione di opere di Beethoven e Schumann.

Questo concerto rappresenta un’importante occasione per gli amanti della musica classica, non solo per la qualità degli artisti coinvolti, ma anche per il significato commemorativo legato al bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, che si celebrerà nel marzo 2027. Il Maestro Gennaro Cappabianca, direttore artistico dell’evento, ha sottolineato l’onore di ospitare il Quartetto Prometeo, definendolo un’eccellenza nel panorama cameristico contemporaneo.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del “Quartetto in La minore op. 41 n. 1” di Robert Schumann, un’opera che riflette la maturità del compositore e il suo intenso studio dei modelli classici. La seconda parte del concerto sarà dedicata al “Quartetto n. 16 in Fa maggiore op. 135” di Beethoven, un’opera che rappresenta l’ultimo lascito cameristico del compositore, ricca di introspezione e profondità emotiva.

I biglietti per il concerto sono disponibili al prezzo di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, con possibilità di acquisto anticipato tramite il sito www.azzurroservice.net. La serata sarà introdotta dalla giornalista Olga Chieffi, che guiderà il pubblico attraverso le meraviglie musicali proposte.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera immergersi nella bellezza della musica da camera e celebrare la grande tradizione musicale europea.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MEMO! domani giovedì 29 ottobre Concerto del Quartetto Prometeo in SALERNO” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 28/10/2026.