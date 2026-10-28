Concluso il 54° Congresso Nazionale FISAR e il Salone dei Vini della Magna Grecia

Si è chiuso il 54° Congresso Nazionale FISAR ad Ascea Marina, che ha visto la partecipazione di 300 congressisti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento, tenutosi dal 24 al 25 ottobre 2025, ha segnato il debutto del primo Salone dei Vini della Magna Grecia, un’iniziativa volta a valorizzare le produzioni enologiche dei territori legati alla storia del Mediterraneo.

Durante il Congresso, è stato riconfermato Roberto Donadini alla presidenza nazionale FISAR per un nuovo mandato quadriennale. “La cosa più importante è dare continuità al lavoro svolto”, ha dichiarato Donadini, sottolineando l’importanza di essere un’associazione vicina agli appassionati di vino.

Un momento di particolare rilevanza è stata la finale per il titolo di Miglior Sommelier dell’Anno FISAR 2026, vinta da Juri Leo della Delegazione FISAR di San Donà di Piave. Le masterclass, che hanno trattato vari temi legati al vino e all’olio extravergine d’oliva cilentano, hanno riscosso un grande interesse, offrendo strumenti per comprendere le caratteristiche dei prodotti e il loro legame con i territori.

Tra gli eventi significativi, “Il vino e la Magna Grecia” ha avuto luogo nel Parco archeologico di Velia, dove esperti hanno discusso del rapporto tra patrimonio archeologico e produzioni enologiche. La giornata si è conclusa con una degustazione di vini cilentani.

Augusto Notaroberto, delegato-presidente di FISAR Salerno, ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere il territorio attraverso manifestazioni di questo tipo. “Questo Congresso rimarrà sicuramente negli annali”, ha affermato.

La missione di FISAR si conferma quella di formare e diffondere la cultura del vino, rendendola accessibile a tutti, attraverso corsi per sommelier e iniziative aperte al pubblico. Con il Congresso e il Salone dei Vini della Magna Grecia, la Federazione si impegna a promuovere una cultura enologica attenta alla qualità e al consumo responsabile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il Vino e la Magna Grecia – Comunicato Stampa di Fine Evento” ricevuto tramite email da “Raffaela D’Andrea” in data 28/10/2026.