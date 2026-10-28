Alessandro Fucci nominato segretario regionale del M.E.D.A. in Campania

Alessandro Fucci è il nuovo segretario regionale per la Campania del M.E.D.A. (Movimento Europeo Diversamente Abili), un movimento politico dedicato alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e all’inclusione sociale. La sua nomina è stata ufficializzata dai vertici del movimento, Maria Riccelli e Massimo Nigro.

Fucci, 50 anni e originario di Telese Terme, porta con sé una solida esperienza amministrativa e una profonda conoscenza delle dinamiche socio-sanitarie del territorio, avendo già ricoperto il ruolo di legale rappresentante dell’associazione ALI APS. Il M.E.D.A. si propone di istituire in Campania un tavolo permanente di ascolto e proposta politica, con l’obiettivo di migliorare il welfare locale, monitorare l’efficacia dei servizi socio-sanitari e promuovere la vita indipendente e l’inclusione lavorativa.

In una dichiarazione, la presidente del M.E.D.A., Maria Riccelli, ha sottolineato l’importanza della nomina di Fucci, affermando: “Con questa nomina, il M.E.D.A. rafforza la propria presenza strategica in Campania, ponendosi come interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni regionali e locali”. Riccelli ha espresso gratitudine verso Fucci per aver accettato questo incarico, evidenziando la sua visione manageriale e sensibilità sociale come strumenti ideali per tradurre i principi del movimento in azioni concrete.

Duccio Curione, dirigente nazionale del M.E.D.A., ha aggiunto che la nomina di Fucci rappresenta un punto di svolta per il movimento in Campania, auspicando che, sotto la sua guida, il M.E.D.A. possa radicarsi in tutte le province e diventare un punto di riferimento per chi rivendica diritti e dignità.

Infine, Massimo Nigro, segretario nazionale, ha ringraziato Fucci per il suo impegno, sottolineando l’importanza di alzare la voce per le persone fragili in una regione come la Campania, caratterizzata da disuguaglianze e carenze nei servizi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PUBBLICAZIONE GRATUITA ARTICOLO” ricevuto tramite email da “aliaps@virgilio.it” in data 28/10/2026.