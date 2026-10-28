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Contraffazione, sequestro GdF a Pagani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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In data 21 ottobre u.s., ufficiali di polizia giudiziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale di Pagani per i reati di contraffazione di merce e ricettazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria operante, nel corso di un controllo finalizzato al contrasto della contraffazione e della commercializzazione di prodotti non sicuri sono stati sottoposti a sequestro 22.358 articoli contraffatti, costituiti prevalentemente da carte da gioco, cappelli e foulard recanti marchi di noti brand, nonché 36.505 prodotti privi dei requisiti di sicurezza e della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nazionale ed europea di settore.

Tra questi figuravano numerosi giocattoli denominati “Ravioli Squishy”, ritenuti potenzialmente pericolosi per la presenza, al loro interno, di una sostanza acida.

Il provvedimento cautelare dovrà essere convalidato nonché suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.

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