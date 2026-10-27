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Presentazione della nuova identità visiva dei Musei nazionali Campania alla BMTA 2026

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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BMTA 2026 Musei nazionali Campania
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Dal 29 ottobre al 1° novembre, la Direzione regionale Musei nazionali Campania parteciperà alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) presso Paestum, presentando la nuova identità visiva dei Musei nazionali Campania. Durante l’evento, sarà illustrato il brand rinnovato e le attività di ricerca e valorizzazione in corso.

La nuova identità visiva, che sarà svelata con l’apertura dello stand, ha l’obiettivo di migliorare la riconoscibilità dell’Istituto e di costruire un’immagine coordinata dei 28 luoghi della cultura sotto la sua direzione, distribuiti nelle cinque province campane. La direttrice regionale, Luigina Tomay, ha dichiarato: “La nuova brand identity non è soltanto un segno grafico, ma uno strumento per rendere immediatamente identificabile la rete articolata di luoghi della cultura, parchi archeologici e complessi monumentali dei Musei Nazionali Campania”.

La partecipazione alla BMTA includerà un programma di incontri su temi chiave per le politiche culturali della Campania, come lo sviluppo delle aree interne e il rapporto tra musei e comunità. Il primo giorno, la direttrice Tomay interverrà all’incontro dedicato allo sviluppo turistico e culturale delle destinazioni. Inoltre, la Direzione presenterà un’esperienza legata al Piano Olivetti per la Cultura, evidenziando progetti che interpretano il patrimonio culturale come risorsa condivisa.

Il 30 ottobre, Tomay parteciperà a una sessione sulla ricerca archeologica e valorizzazione, mentre il 31 ottobre presenterà due contributi specifici riguardanti il rinnovamento del Museo archeologico di Calatia e i risultati delle recenti indagini archeologiche condotte in collaborazione con le università locali.

La presenza alla BMTA rappresenta un’importante opportunità per la Direzione regionale di rafforzare la propria identità e promuovere una rete culturale accessibile, con l’intento di collegare patrimonio culturale, istituti e territori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “BMTA 2026 | Presentazione della nuova identità visiva dei Musei nazionali Campania” ricevuto tramite email da “DRM-CAM – COMUNICAZIONE” in data 27/10/2026.

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