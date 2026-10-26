Novembre nei Musei e Parchi Archeologici di Capri: ingressi gratuiti e mostre

Novembre si presenta ricco di iniziative culturali a Capri, con ingressi gratuiti e mostre nei musei e parchi archeologici dell’isola. Il mese inizia con la “Domenica al Museo” il 1° novembre, quando sarà possibile visitare gratuitamente la Certosa di San Giacomo, Villa Jovis e la Casa Rossa. Anche il 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito, offrendo una nuova opportunità di esplorare il patrimonio culturale di Capri.

Presso la Certosa di San Giacomo, sarà aperta per tutto il mese la mostra fotografica di Luigi Spina, intitolata “Il Ninfeo romano della Grotta Azzurra”, curata insieme al Direttore Luca Di Franco. Questa esposizione, dedicata a uno dei contesti archeologici più significativi dell’isola, invita i visitatori a riscoprire la storia e il fascino di Capri attraverso l’obiettivo dell’autore.

Inoltre, la Certosa offre l’opportunità di visitare il Museo Archeologico di Capri, che ha recentemente inaugurato una nuova sala multimediale, e la Biblioteca Carlo Knight, un luogo dedicato all’approfondimento del patrimonio storico e culturale dell’isola.

Il mese di novembre è anche l’ultima occasione per visitare Villa Jovis prima della chiusura invernale, un’importante residenza dell’imperatore Tiberio che offre spettacolari affacci sul Golfo di Napoli. Questo è un invito a immergersi nella storia e nel paesaggio dell’isola in una stagione particolarmente suggestiva.

Continua l’impegno per la valorizzazione della Certosa di San Giacomo, con un progetto attivo sul portale Art Bonus per l’illuminazione artistica dei chiostri, volto a migliorare la fruizione e a esaltare la bellezza di questo luogo emblematico.

Per ulteriori aggiornamenti su appuntamenti, attività e orari di apertura, è possibile consultare i canali ufficiali dei Musei di Capri e scaricare l’app Musei Italiani.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Novembre nei Musei e parchi archeologici di Capri” ricevuto tramite email da “MUPA-CAPRI – UFFICIO STAMPA” in data 26/10/2026.