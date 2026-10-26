A Salerno l’evento ‘Frammenti di Cuore’ unisce poesia e pittura

Il 30 ottobre 2026, alle ore 16:00, il Palazzo della Provincia di Salerno ospiterà ‘Frammenti di Cuore’, un evento che promette di essere un’esperienza unica nel suo genere. Sotto la cura di Anna de Rosa, la poesia di Angela Taiani e la pittura di Arianna Taiani si fonderanno in un cortocircuito sensoriale che coinvolgerà il pubblico in un dialogo intimo e profondo.

Non si tratterà di una semplice mostra o di un classico reading, ma di una fusione alchemica tra due linguaggi artistici che si completano a vicenda. Le parole di Angela Taiani, cariche di visioni e emozioni, prenderanno vita nello spazio della Sala Torre, trasformando la pagina scritta in un’esperienza visiva e sensoriale. Allo stesso modo, le opere di Arianna Taiani si animeranno, dando forma ai tormenti e alle estasi dell’anima.

Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio artistico che abbatte le barriere tra le discipline, guidato dalla passione di Anna de Rosa. In un’epoca caratterizzata da distrazioni digitali, ‘Frammenti di Cuore’ rappresenta un invito a riscoprire la bellezza autentica e profonda dell’arte. Durante l’evento, le lettrici Lina de Santis e Corinne Galluzzo interpreteranno i testi, accompagnate dalla musica di Christian Soriente e Gianfranco Criscuolo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, rendendo questo evento accessibile a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale intensa e significativa.

‘Frammenti di Cuore’ si propone di essere un momento epifanico per l’autunno culturale salernitano, un’occasione da non perdere per coloro che cercano un contatto profondo con l’arte e la poesia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “QUANDO LA POESIA SI FA CARNE E IL COLORE PRENDE VOCE: A SALERNO ESPLODE “FRAMMENTI DI CUORE”” ricevuto tramite email da “Anna de rosa” in data 26/10/2026.