Sanza celebra il 4 novembre con la partecipazione di Antonio Landi

Il Comune di Sanza, in collaborazione con la Prefettura di Salerno, ha organizzato una cerimonia commemorativa per il 4 novembre 2026, giornata dedicata alla commemorazione dei Caduti in Guerra e all’Unità Nazionale. Il Cav. Attilio De Lisa, dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha invitato il prof. Antonio Landi, Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno, a partecipare alla cerimonia che avrà luogo a Sanza.

La manifestazione prevede una tradizionale visita al Monumento ai Caduti, situato in Piazza XXIV Maggio, dove si trova anche il Milite Ignoto. Questo evento rappresenta un momento significativo per rinnovare il ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno contribuito alla difesa della libertà e delle istituzioni democratiche.

La visita al Monumento ai Caduti offre un’opportunità di raccoglimento e riflessione, richiamando alla memoria storica e ai valori di unità, solidarietà e senso del dovere che caratterizzano il 4 novembre. L’invito rivolto ad Antonio Landi sottolinea l’importanza della partecipazione a questa ricorrenza, che unisce la comunità nel rispetto della storia nazionale e nel ricordo delle generazioni che hanno contribuito alla costruzione dell’Italia.

La commemorazione del 4 novembre si configura anche come un’opportunità per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e il significato del sacrificio di quanti hanno servito la Patria, affinché il loro esempio continui a essere custodito e onorato nel tempo. Ricordare i Caduti significa mantenere viva la memoria della nostra storia e rinnovare l’impegno per la pace, la libertà e l’unità del Paese.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 26/10/2026.