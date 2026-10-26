Tutto esaurito per IN…CANTO NAPOLETANO al Teatro Bertoni

Il Teatro Bertoni di Battipaglia ha registrato il tutto esaurito per la dodicesima replica dello spettacolo “IN…CANTO NAPOLETANO” di Luca Landi, andato in scena domenica 25 ottobre. Con 173 posti occupati, il pubblico ha partecipato attivamente, apprezzando sia i momenti di divertimento che quelli di riflessione proposti dallo spettacolo.

La serata ha confermato l’abilità di Landi nel coniugare la tradizione della canzone napoletana con contenuti che stimolano la riflessione, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. “La risposta del pubblico ha dato riscontro all’intento di coniugare musica, divertimento e contenuti capaci di stimolare pensieri e considerazioni”, ha dichiarato Francesco Pecoraro, Servo d’Arte.

Inoltre, la serata ha reso omaggio a Luciano Paraggio e ha offerto l’occasione di presentare la stagione teatrale 2026/27 di Portami a Teatro, giunta alla sua quarta edizione. Dopo il successo di Battipaglia, “IN…CANTO NAPOLETANO” si prepara al prossimo incontro con il pubblico, previsto il 7 novembre a Sant’Arsenio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IN…CANTO NAPOLETANO – Teatro Bertoni tutto esaurito: comunicato e fotografie” ricevuto tramite email da “xc3818” in data 26/10/2026.