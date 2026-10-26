Incontro tra Sindaci e SITA per migliorare il trasporto pubblico

Si è svolto questa mattina a Gragnano un incontro tra il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, il Sindaco di Lettere e il Direttore della SITA. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di affrontare le criticità del trasporto pubblico locale e di individuare soluzioni per migliorare la mobilità sul territorio. Durante il confronto, è stata sottolineata la necessità di garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente, sicuro e sostenibile, in linea con le reali esigenze delle comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del servizio, alla manutenzione e alla pulizia dei mezzi, nonché alla sicurezza dei passeggeri. È emersa la necessità di assicurare collegamenti adeguati e puntuali, soprattutto nelle fasce orarie più frequentate. Tra le priorità discusse, il trasporto scolastico ha occupato un posto centrale, con l’intento di rispondere in modo efficace alle esigenze degli studenti e delle famiglie, garantendo un servizio affidabile e compatibile con gli orari scolastici.

Il Sindaco D’Auria ha dichiarato: «Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale e un diritto fondamentale per le nostre comunità. Non possiamo limitarci a garantire i collegamenti: dobbiamo lavorare affinché questi siano sicuri, puntuali e svolti con mezzi adeguati, puliti e decorosi. Particolare attenzione va rivolta ai nostri studenti, che quotidianamente utilizzano il servizio per raggiungere gli istituti scolastici. La qualità della mobilità incide direttamente sulla qualità della vita delle famiglie e sulle opportunità del nostro territorio».

L’incontro si è concluso con un clima di collaborazione e disponibilità al confronto, evidenziando l’importanza di un dialogo costante tra le amministrazioni comunali e il gestore del servizio. Le amministrazioni hanno condiviso l’obiettivo di proseguire il percorso di interlocuzione istituzionale, ponendo al centro i bisogni dei cittadini e promuovendo un modello di mobilità più moderno e sostenibile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Mobilità e trasporto pubblico: incontro tra i Sindaci di Gragnano e Lettere e la Direzione SITA. Al centro sicurezza, qualità del servizio e attenzione agli studenti.” ricevuto tramite email da “Nello D’Auria” in data 26/10/2026.