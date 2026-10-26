Home Cronaca Incendio a Nocera, 80 famiglie sgomberate

Incendio a Nocera, 80 famiglie sgomberate

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sono ottanta le famiglie sgomberate a seguito del vasto incendio divampato nella serata di ieri in un appartamento al primo piano di uno stabile di piazza Trieste e Trento, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Le fiamme hanno provocato una densa coltre di fumo che si è rapidamente diffusa attraverso la tromba delle scale, rendendo particolarmente difficili le operazioni di evacuazione e di soccorso. Alcuni residenti, per sottrarsi al fumo, si sono rifugiati sui balconi in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Restano ancora da accertare le cause che hanno originato l’incendio.

Quindici intossicati in ospedale

Il bilancio registra quindici persone trasportate in ospedale per lievi sintomi di intossicazione da fumo. Due inquilini sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti sanitari, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e le dimissioni sono attese nelle prossime ore.

Nel frattempo sono in corso le verifiche tecniche sullo stabile e si lavora per individuare soluzioni abitative temporanee per le famiglie che, al momento, non possono fare rientro nelle proprie case.

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