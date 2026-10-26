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Curiosità statistiche e record all time del Grande Slam: chi sono i favoriti nel 2027?

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Negli ultimi anni il mondo del tennis ha visto cambiare alcune statistiche e nella lotta al top della classifica del Grande Slam, Djokovic ha superato Nadal arrivando a quota 24 Open vinti in carriera.

Nel passato più recente, le statistiche aggiornate sui tennisti più forti del momento hanno visto sempre dominare Sinner e Alcaraz, definiti ormai come la nuova big 2 e con diversi record all time ormai raggiunti, soprattutto per quanto riguarda il numero di titoli. Prima di analizzare i record assoluti del Grande Slam, vediamo come sono cambiate le statistiche quest’anno.

Zverev contro Sinner nel 2026

Questa stagione è stata caratterizzata principalmente dalla lotta tra Sinner e Zverev, con il tennista tedesco che ha disputato 3 finali nel Grande Slam e il campione Altoatesino che ha vinto per la seconda volta consecutiva Wimbledon, raggiungendo quota 5 Slam vinti in carriera. Sinner si trova a un passo dalla vittoria del Career Grand Slam, manca solo il Roland Garros, mentre Zverev ha messo in bacheca proprio l’Open francese e quello americano, aggiudicandosi i primi due titoli major in carriera.

Alcaraz il più giovane a realizzare il Career Grand Slam

Tra i record all time è entrato anche Alcaraz, che con la vittoria degli Australian Open 2026 ha completato il Career Grand Slam a soli 22 anni, diventando il tennista più giovane a tagliare questo traguardo prodigioso. Per lo spagnolo quello australiano è stato il settimo Open vinto in carriera, e per questo si prepara a scalare la classifica all time.

Statistiche all time del Grande Slam: Alcaraz potrebbe raggiungere la top 10

Oltre a Djokovic con 24 Slam, Nadal a quota 22 e Federer con 20 Open, la classifica all time del Grande Slam include altri tennisti tra i più forti di tutti i tempi. Pete Sampras è al quarto posto con 14 titoli vinti nello Slam, seguito da Roy Emerson con 12 Open in bacheca che chiude la top 5 dei più forti di tutti i tempi.

Al sesto posto ci sono Borg e Laver con 11 Slam a pari merito, mentre Bill Tilden è all’ottava posizione con 10 Open vinti nella sua carriera strepitosa. Con 8 titoli ci sono Agassi, Connors, Lendl, Rosewall, Perry, Cochet e Max Decugis: ed è questa la linea che Alcaraz dovrà superare. Al campione spagnolo bastano altri due Open per arrivare a quota 9 titoli e piazzarsi nella top 10 alle spalle di Tilden.

I favoriti del Grande Slam 2027

Alcaraz domina non solo le classifiche assolute, ma anche il palinsesto delle scommesse tennis sul Grande Slam 2027 insieme a Sinner in una nuova big 2 pronta a scrivere la storia di questo sport. Insieme a loro, anche Zverev entra nei favoriti e l’ATP di Torino ci dirà se il tedesco è pronto a prendersi anche il primo posto del Ranking ATP.

Questo momento storico è delicato, perché sia Sinner che Alcaraz potrebbero scrivere capitoli importanti e aggiungere nuovi Open al loro già incredibile palmares: l’obiettivo per entrambi è quello di arrivare nella top 3 all time del Grande Slam.

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