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La Jomi Salerno cambia guida tecnica: Ion Ivan nuovo allenatore

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Jomi Salerno ha annunciato un cambiamento nella guida tecnica della squadra, con la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Adrian Chirut. La decisione è stata presa su richiesta dello stesso Chirut, che ha motivato la scelta per ragioni personali e familiari che lo costringono a tornare nel suo paese d’origine. La società ha espresso gratitudine nei confronti di Chirut per il suo impegno e professionalità durante il suo mandato, augurandogli le migliori fortune sia personali che professionali.

Contestualmente, il club ha ufficializzato la nomina di Ion Ivan come nuovo allenatore della prima squadra. Ivan, di origine rumena e con un elevato profilo internazionale, è in possesso della licenza di EHF Master Coach, il massimo riconoscimento a livello europeo. Classe 1967, ha accumulato una vasta esperienza sia a livello di club che con le nazionali. Ha allenato formazioni di spicco nella massima divisione rumena, come Unirea Slobozia, Știința București, Neptun Constanța e la sezione femminile della Dinamo Bucarest.

La carriera di Ivan è costellata di successi, tra cui la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi nel 2017 e la medaglia d’argento agli Olimpic Youth Games a Gyor, oltre a qualificazioni dirette per i Mondiali e gli Europei con la Nazionale Femminile Cadette della Romania. Laureato presso l’Accademia Nazionale dello Sport con specializzazione in pallamano, Ivan ha anche un passato come giocatore nella Steaua Bucarest e nelle selezioni giovanili nazionali.

Il club ha accolto con entusiasmo Ion Ivan, augurandogli un buon lavoro e sottolineando l’importanza della sua esperienza per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 26 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 26/10/2026.

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