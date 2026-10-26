Startup femminili a Bari: Unstoppable Women il 29 ottobre all’Università

Il 29 ottobre, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospiterà l’evento “Quando i numeri non tornano” di Unstoppable Women, un’iniziativa volta a discutere il divario tra formazione e imprenditoria femminile. L’incontro si inserisce in un contesto significativo: in Puglia, tra il 2016 e il 2024, le startup innovative a prevalenza femminile sono aumentate del 203,7%, superando la crescita media nazionale, ma nella provincia di Bari le fondatrici rappresentano solo l’11,4% del totale delle startup.

L’evento, che avrà inizio alle 16.30, si propone di analizzare le opportunità e le sfide che le donne affrontano nel mondo dell’imprenditoria, favorendo il dialogo tra università, ricerca e startup. “Cosa serve a una laureata per diventare fondatrice?” è una delle domande chiave che guideranno il dibattito, che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore.

La giornata sarà suddivisa in tre momenti: Bootstrap, Mainstage e Networking. Durante il Bootstrap, verranno messe in relazione competenze ed esperienze per stimolare nuove idee imprenditoriali. Il Mainstage, condotto da Chiara Trombetta, presenterà interventi di figure di spicco come Giuseppina Collazzo di ING Italia e Ilaria Bortone dell’Istituto Superiore di Sanità, che discuteranno il tema del talento e delle opportunità per le donne nell’innovazione.

Il Networking concluderà l’evento, creando occasioni di connessione tra studenti, professionisti e community dell’innovazione. ING Italia, Main Partner dell’iniziativa, sostiene il percorso di Unstoppable Women, contribuendo a promuovere un modello di leadership inclusivo e innovativo.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione. Questo incontro rappresenta una preziosa opportunità per affrontare le sfide e valorizzare le competenze femminili nel mondo imprenditoriale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “INVTO – OMUNICATO STAMPA | Puglia, startup femminili triplicate in 8 anni: Unstoppable Women a Bari il 29 ottobre” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa Unstoppable Women” in data 26/10/2026.