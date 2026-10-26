BMTA 2026, da giovedì 29 a domenica 1 a Paestum

La XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in Paestum da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre 2026, è sede dell’unico Salone espositivo al mondo nel suo genere e di ArcheoVirtual, l’innovativa mostra internazionale di tecnologie multimediali, interattive e virtuali, oltre che opportunità di business per gli operatori dell’offerta nel Workshop con i Buyer esteri selezionati dall’ENIT.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere destinazioni turistico archeologiche, valorizzare Parchi e Musei Archeologici, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali.

La manifestazione ha quali Enti Promotori la Regione Campania e i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, è patrocinata dalla Città di Capaccio Paestum, dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Anci e quale best practice di dialogo interculturale ha ospitato nei lunghi anni i vertici delle organizzazioni governative internazionali della cultura e del turismo dell’Onu, Unesco e UN Tourism.