Baronissi: il 31 ottobre torna ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’

Il Comune di Baronissi ha annunciato il ritorno de “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, un evento dedicato alle famiglie, che si terrà sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16.30, presso la villa comunale. Questa terza edizione dell’iniziativa è pensata per offrire un pomeriggio di svago e condivisione, soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi con caramelle e palloncini in regalo. La festa mira a trasformare uno degli spazi pubblici della città in un luogo di incontro, dove la comunità potrà vivere insieme l’atmosfera festiva. La Sindaca Anna Petta ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, che favoriscono la partecipazione delle famiglie e valorizzano gli spazi pubblici. “Siamo felici di riproporre un’iniziativa che mette al centro i bambini e le famiglie”, ha dichiarato, invitando tutti a partecipare per condividere momenti di allegria e spensieratezza. L’appuntamento è quindi fissato per il 31 ottobre, un’occasione per celebrare insieme la festa con entusiasmo e convivialità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Il 31 ottobre torna ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’, una festa di magia e divertimento per grandi e piccini”” ricevuto tramite email da “ANNA PETTA SINDACO” in data 26/10/2026.