Pellezzano ospita il master regionale di pickleball al PalaLongo

Pellezzano si prepara a diventare la capitale regionale del pickleball con un evento di grande rilevanza che si svolgerà al PalaLongo. Il master regionale, parte del circuito Fitp-Tpra ‘Road to Bologna’ 2026, si terrà il 24 e 25 ottobre e sarà organizzato dallo Sporting Arechi.

La manifestazione prevede cinque competizioni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere una disciplina in crescita, capace di unire tecnica, divertimento e socialità, coinvolgendo appassionati e praticanti di diversi livelli.

Diego Ricco, tecnico federale di pickleball e responsabile degli sport di racchetta dello Sporting Arechi, ha dichiarato: «Il pickleball rappresenta una nuova opportunità per ampliare la nostra proposta dedicata agli sport di racchetta. Vogliamo offrire occasioni concrete per praticare questa disciplina e favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di appassionati».

Francesco Varriale, responsabile comunicazione e tecnico federale di pickleball, ha aggiunto: «Eventi di questo tipo raccontano la capacità dello Sporting Arechi di diversificare le proprie attività e di creare momenti di aggregazione attraverso lo sport. Il nostro obiettivo è dare visibilità alle iniziative del territorio e valorizzare ogni disciplina che contribuisca alla crescita della comunità sportiva».

Roberto Criscuoli, responsabile organizzativo dell’evento, ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione: «L’organizzazione di una manifestazione articolata in cinque categorie richiede attenzione e coordinamento. Il PalaLongo sarà il punto di riferimento di due giornate nelle quali vogliamo garantire agli atleti un’esperienza sportiva positiva, all’insegna della correttezza e della passione».

Infine, il presidente dello Sporting Arechi, Alfonso Gaeta, ha concluso: «Siamo orgogliosi di poter ospitare a Pellezzano un appuntamento dedicato a una disciplina che sta conquistando sempre più interesse. Lo Sporting Arechi continua a lavorare per rendere le proprie strutture luoghi di incontro, crescita e promozione sportiva, rafforzando il legame con il territorio».

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Pellezzano capitale regionale del pickleball: al PalaLongo il master Fitp organizzato dallo Sporting Arechi” ricevuto tramite email da “Sporting Arechi” in data 26/10/2026.