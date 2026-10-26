Home Sport Pellezzano ospita il master regionale di pickleball al PalaLongo

Pellezzano ospita il master regionale di pickleball al PalaLongo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
pickleball Pellezzano
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Pellezzano si prepara a diventare la capitale regionale del pickleball con un evento di grande rilevanza che si svolgerà al PalaLongo. Il master regionale, parte del circuito Fitp-Tpra ‘Road to Bologna’ 2026, si terrà il 24 e 25 ottobre e sarà organizzato dallo Sporting Arechi.

La manifestazione prevede cinque competizioni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere una disciplina in crescita, capace di unire tecnica, divertimento e socialità, coinvolgendo appassionati e praticanti di diversi livelli.

Diego Ricco, tecnico federale di pickleball e responsabile degli sport di racchetta dello Sporting Arechi, ha dichiarato: «Il pickleball rappresenta una nuova opportunità per ampliare la nostra proposta dedicata agli sport di racchetta. Vogliamo offrire occasioni concrete per praticare questa disciplina e favorire la partecipazione di un numero sempre maggiore di appassionati».

Francesco Varriale, responsabile comunicazione e tecnico federale di pickleball, ha aggiunto: «Eventi di questo tipo raccontano la capacità dello Sporting Arechi di diversificare le proprie attività e di creare momenti di aggregazione attraverso lo sport. Il nostro obiettivo è dare visibilità alle iniziative del territorio e valorizzare ogni disciplina che contribuisca alla crescita della comunità sportiva».

Roberto Criscuoli, responsabile organizzativo dell’evento, ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione: «L’organizzazione di una manifestazione articolata in cinque categorie richiede attenzione e coordinamento. Il PalaLongo sarà il punto di riferimento di due giornate nelle quali vogliamo garantire agli atleti un’esperienza sportiva positiva, all’insegna della correttezza e della passione».

Infine, il presidente dello Sporting Arechi, Alfonso Gaeta, ha concluso: «Siamo orgogliosi di poter ospitare a Pellezzano un appuntamento dedicato a una disciplina che sta conquistando sempre più interesse. Lo Sporting Arechi continua a lavorare per rendere le proprie strutture luoghi di incontro, crescita e promozione sportiva, rafforzando il legame con il territorio».

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Pellezzano capitale regionale del pickleball: al PalaLongo il master Fitp organizzato dallo Sporting Arechi” ricevuto tramite email da “Sporting Arechi” in data 26/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it