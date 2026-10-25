La Polisportiva Baroncino perde contro il Belvedere dopo un avvio promettente

La Polisportiva Baroncino ha subito una sconfitta amara contro il Belvedere, con un punteggio finale di 5-8, nonostante un inizio di partita molto promettente. La formazione di mister Pastore ha mostrato un approccio deciso e aggressivo, portandosi subito in vantaggio con un gol di Iodice Mirco, assistito da capitan Consiglio, dopo pochi secondi dall’inizio della gara.

Il match ha mantenuto un ritmo intenso, con entrambe le squadre che si sono fronteggiate a viso aperto. Dopo il primo gol, i padroni di casa hanno continuato a premere, raddoppiando con Rosello e successivamente segnando un terzo gol con una punizione di Marrazzo, portandosi sul 3-0. Tuttavia, il Belvedere ha reagito prontamente, accorciando le distanze con un gol di Moccaldi e successivamente con Giuliano, tra le polemiche per un presunto fallo su portiere.

Nonostante le occasioni sprecate dai padroni di casa, il secondo tempo ha visto un’inversione di tendenza. Iodice ha segnato il quarto gol per la Baroncino, ma gli ospiti, alzando il ritmo, sono riusciti a pareggiare e poi a ribaltare il risultato, portandosi sul 4-8. La partita si è conclusa con un gol di Iodice, che ha firmato la sua tripletta personale, fissando il punteggio finale sul 5-8.

Capitan Consiglio ha espresso rammarico per la sconfitta, affermando: “C’è tanto rammarico dopo questa sconfitta, ma c’è anche tanta voglia di riscattarci, non meritiamo sicuramente questa posizione in classifica. Ci sono stati dei futili episodi che hanno caratterizzato la nostra partita ben approcciata dal primo minuto.”

La Polisportiva Baroncino dovrà ora concentrarsi sul prossimo incontro, dove affronterà la Liportese, una squadra galvanizzata dalla recente vittoria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 25/10/2026.