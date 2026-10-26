Home Cultura e Società Luigi Zeno premiato al Campidoglio: un riconoscimento per il talento di Ercolano

Luigi Zeno premiato al Campidoglio: un riconoscimento per il talento di Ercolano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Luigi Zeno premio Campidoglio
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Luigi Zeno, giovane attore originario di Ercolano, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al Marateale Talent People Awards 2026, svoltosi nella storica Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Questo premio segna un importante traguardo nel suo percorso artistico, sempre più visibile nel panorama audiovisivo italiano.

Il giovane Zeno ha guadagnato notorietà grazie alla serie Netflix “Minerva – La Scuola”, dove interpreta il personaggio di Leonardo. La sua carriera continua a crescere con apparizioni su Rai 1, in produzioni come “Nemo – Chi ha ucciso Sofia” e “Trastevere Blues”, serie poliziesca ambientata nella capitale. Queste esperienze variegate gli consentono di esplorare generi narrativi diversi, ampliando le sue competenze professionali.

Oltre al suo impegno in televisione, Zeno si distingue anche nel cinema d’autore, avendo ricevuto premi in vari festival nazionali e internazionali come Miglior Giovane Attore Italiano. La sua carriera artistica è accompagnata da esperienze significative in ambito istituzionale, che lo hanno visto protagonista anche al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo.

Zeno non si limita alla recitazione, ma è anche attivamente coinvolto in iniziative per la legalità e contro il bullismo. Fa parte del Pool della Legalità del Comune di Ercolano, dove promuove valori di rispetto e responsabilità sociale tra i giovani. La sua volontà di ascoltare e supportare le nuove generazioni è al centro del suo impegno sul territorio.

Il riconoscimento ricevuto al Campidoglio rappresenta una tappa significativa nel suo percorso, unendo il talento artistico con un forte impegno civile. Da Ercolano a Roma, questo premio offre a Zeno l’opportunità di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato: Luigi Zeno premiato al Campidoglio: Roma celebra il suo talento” ricevuto tramite email da “Daniela Zeno” in data 25/10/2026.

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