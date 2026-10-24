Blitz antidroga a Montoro: arrestato 23enne con quasi un chilo di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Montoro, supportati dalle unità cinofile del distaccamento di Sarno, hanno arrestato un ventitreenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sorpreso con una notevole quantità di droga durante un’operazione di controllo.

I militari, nell’ambito di un’attività investigativa mirata alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Grazie al fiuto dei cani antidroga, è stata rinvenuta una busta sottovuoto contenente 930 grammi di cocaina, abilmente occultata all’interno di una scatola di scarpe.

Oltre alla cocaina, i Carabinieri hanno trovato ulteriori sostanze pronte per lo smercio: due bustine con oltre 36 grammi di cocaina e un involucro con circa 96 grammi di hashish. Durante la perquisizione, è stato sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga, tra cui un rotolo di pellicola trasparente e numerose buste per il sottovuoto, alcune già utilizzate. Inoltre, sono stati rinvenuti quattro telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire i traffici illeciti, e una somma di 1.160 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il denaro è stato versato su un libretto postale infruttifero, mentre la droga e il materiale da confezionamento sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, il ventitreenne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bellizzi, ad Avellino. Questa operazione sottolinea l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio e nel combattere le piazze di spaccio locali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTORO (AV), BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI: SEQUESTRATO QUASI UN CHILO DI COCAINA, IN MANETTE UN 23ENNE” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 24/10/2026.