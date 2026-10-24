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Oggi a Sicignano degli Alburni si conclude INCROCI con i giovani protagonisti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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giovani e territori
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Si svolgerà oggi, 24 ottobre, a Sicignano degli Alburni, l’evento conclusivo di INCROCI – Giovani e territori in dialogo per il futuro delle aree interne, nell’ambito della 54ª Sagra della Castagna. L’appuntamento, organizzato da Mòvesi APS, avrà inizio alle 15:00 presso l’ex Aula consiliare di Piazza Mons. Francesco Mandia, e vedrà protagonisti i giovani delle aree interne che presenteranno le loro proposte a rappresentanti delle istituzioni.

L’incontro si basa sul tema “Dalla protesta alla proposta”, un cambiamento di prospettiva che invita i giovani non a lamentarsi delle difficoltà, ma a presentare soluzioni concrete per migliorare le loro comunità. Durante il pomeriggio, si svolgeranno sei tavoli di partecipazione, ognuno dedicato a pratiche reali del territorio, con facilitatori esperti che guideranno i partecipanti nel formulare proposte operative.

I tavoli affronteranno temi come ecosistemi, paesaggio e adattamento climatico, partecipazione giovanile, rigenerazione, processi educativi, urbanistica e imprenditoria giovanile. Ogni tavolo avrà il compito di trasformare il confronto in proposte concrete, indicando i soggetti coinvolti e le risorse necessarie per attuarle.

Alle 19:00 si svolgerà la plenaria, un momento cruciale in cui i giovani presenteranno le loro idee a Davide D’Errico, consigliere regionale, Angelica Saggese, assessora regionale al Lavoro e alla Formazione, e Massimiliano Capalbo, imprenditore e scrittore. Questi ospiti ascolteranno le proposte e discuteranno con i ragazzi sulle opportunità di sviluppo per le aree interne.

L’evento segna la conclusione del progetto Erasmus+ Crocevia, ma rappresenta anche l’inizio di un nuovo percorso denominato MARGINI, che coinvolgerà territori come Scampia, Valle del Tanagro, Costiera Amalfitana e Basilicata. MARGINI si propone di mettere in rete le esperienze delle comunità locali e di trasformare le difficoltà in opportunità attraverso laboratori e azioni concrete.

Mario Panzarella, presidente di Mòvesi APS, ha dichiarato: “Quando i giovani hanno gli strumenti per leggere il proprio territorio, smettono di raccontarlo solo come un luogo da cui andare via. Oggi portiamo le loro idee davanti a chi decide”. La giornata si concluderà con un apericena alla Sagra della Castagna e un concerto di Antonio Saporito.

L’iniziativa è sostenuta da diverse realtà locali e dal patrocinio della Provincia di Salerno, ed è cofinanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+.

Per seguire l’evento e scoprire le proposte emerse, è possibile partecipare alla plenaria e alle attività nel corso della giornata.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “OGGI – INCROCI a Sicignano degli Alburni: i giovani passano dalla protesta alla proposta, con D’Errico, Saggese e Capalbo” ricevuto tramite email da “Móvesi APS” in data 24/10/2026.

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