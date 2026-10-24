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Accordo Regione-ABI per il credito alle imprese agricole in Campania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Cia Agricoltori Italiani Campania ha accolto con favore la firma di un Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e la Commissione regionale dell’ABI, avvenuta il 24 ottobre 2026 a Palazzo Santa Lucia. Questo accordo è finalizzato a facilitare l’accesso al credito per le imprese agricole, in particolare per quelle che beneficiano delle agevolazioni previste dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Campania 2023-2027.

Stefano Di Marzo, commissario di Cia Campania, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando: “Non basta assegnare risorse alle imprese agricole, bisogna metterle nelle condizioni di utilizzarle concretamente. Senza credito e liquidità, anche i finanziamenti pubblici rischiano di non tradursi in sviluppo, innovazione e competitività”.

Il protocollo mira a risolvere una delle principali difficoltà che le aziende agricole affrontano: la reperibilità della liquidità necessaria per anticipare le spese e realizzare investimenti, anche in presenza di contributi pubblici già concessi. Di Marzo ha evidenziato che in un contesto caratterizzato da costi elevati e margini sempre più ridotti, molte aziende incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti per ammodernare le strutture, acquistare attrezzature e rafforzare la propria attività.

Il commissario ha inoltre ribadito l’urgenza di passare rapidamente dalla firma all’applicazione dell’accordo, auspicando procedure semplici, tempi certi e condizioni accessibili. “Le imprese non possono rischiare di perdere opportunità a causa di ritardi burocratici o difficoltà finanziarie. Investire in agricoltura significa sostenere l’occupazione, il ricambio generazionale e l’economia dei territori rurali”, ha concluso Di Marzo.

Cia Campania ha espresso gratitudine all’assessore Serluca, al direttore generale Riccio e all’ABI per il lavoro svolto, auspicando che l’intesa diventi uno strumento pienamente operativo a sostegno delle aziende agricole campane.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “nota stampa accordo Regione ABI imprese Agricole” ricevuto tramite email da “Cia Comunicazione Campania” in data 24/10/2026.

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