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Peppe Servillo e Italian Portraits Orchestra in concerto a Cava de’ Tirreni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Peppe Servillo concerto
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Il 30 ottobre, il noto cantante e performer Peppe Servillo si esibirà insieme all’Italian Portraits Orchestra presso Il Moro di Cava de’ Tirreni. L’evento fa parte della rassegna “Ottobre In Jazz”, diretta artisticamente da Gaetano Lambiase.

Italian Portraits è un progetto musicale ideato da Matteo Saggese, Enzo Zirilli e Peppe Servillo, che mira a rendere omaggio alla canzone italiana d’autore, elevandola al livello del songbook americano. La performance di Servillo, con la sua voce evocativa e comunicativa, sarà accompagnata da una band composta da alcuni dei migliori musicisti del panorama londinese e internazionale. Durante il concerto, il gruppo interpreterà brani di grandi autori italiani come Nino Rota, Paolo Conte, Domenico Modugno, e molti altri, passando con disinvoltura dal jazz al latin jazz, dalla musica classica alla world music.

Il concerto avrà inizio alle 22:30 e si svolgerà in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni. Per chi desidera raggiungere il locale in auto, sono disponibili diverse aree di parcheggio nelle vicinanze, con indicazioni fornite tramite link ai parcheggi interrati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 0894456352 o +39 340 393 9561.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PEPPE SERVILLO & ITALIAN PORTRAITS ORCHESTRA VENERDI 30 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 24/10/2026.

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