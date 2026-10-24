Peppe Servillo e Italian Portraits Orchestra in concerto a Cava de’ Tirreni

Il 30 ottobre, il noto cantante Peppe Servillo si esibirà insieme all’Italian Portraits Orchestra presso Il Moro di Cava de’ Tirreni, nell’ambito della rassegna “Ottobre In Jazz”. L’evento avrà inizio alle 22:30 e promette di essere un tributo alla canzone italiana d’autore, con brani di artisti come Nino Rota, Paolo Conte e Pino Daniele.

Servillo, accompagnato da musicisti di fama internazionale, presenterà un repertorio che spazia dal jazz al latin jazz, passando per la musica classica e world music. L’ensemble include Matteo Saggese al pianoforte, Carlo Fimiani alla chitarra, Enzo Zirilli alla batteria e Domenico Andria al basso e contrabbasso.

Il concerto si terrà in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni. Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e prenotazioni ai numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Inoltre, sono presenti aree di parcheggio nelle vicinanze per facilitare l’accesso all’evento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PEPPE SERVILLO & ITALIAN PORTRAITS ORCHESTRA VENERDI 30 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 24/10/2026.