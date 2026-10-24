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Peppe Servillo e Italian Portraits Orchestra in concerto a Cava de’ Tirreni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Peppe Servillo concerto
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Il 30 ottobre, il noto cantante Peppe Servillo si esibirà insieme all’Italian Portraits Orchestra presso Il Moro di Cava de’ Tirreni, nell’ambito della rassegna “Ottobre In Jazz”. L’evento avrà inizio alle 22:30 e promette di essere un tributo alla canzone italiana d’autore, con brani di artisti come Nino Rota, Paolo Conte e Pino Daniele.

Servillo, accompagnato da musicisti di fama internazionale, presenterà un repertorio che spazia dal jazz al latin jazz, passando per la musica classica e world music. L’ensemble include Matteo Saggese al pianoforte, Carlo Fimiani alla chitarra, Enzo Zirilli alla batteria e Domenico Andria al basso e contrabbasso.

Il concerto si terrà in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni. Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e prenotazioni ai numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Inoltre, sono presenti aree di parcheggio nelle vicinanze per facilitare l’accesso all’evento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “PEPPE SERVILLO & ITALIAN PORTRAITS ORCHESTRA VENERDI 30 OTTOBRE A IL MORO DI CAVA DE’ TIRRENI” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 24/10/2026.

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