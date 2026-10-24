Rete Sociosanitaria Digitale di Prossimità, Asl Salerno premiata a Forum PA Sanità

L’ASL Salerno conquista il Premio FORUM PA Sanità 2026 con il progetto “Rete Sociosanitaria Digitale di Prossimità”, sviluppato e coordinato dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale (GPTI), diretta dal dott. Antonio Coppola.

Modello innovativo di organizzazione

Il riconoscimento valorizza il modello innovativo di organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari fortemente voluto dall’ing. Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Salerno e vice Presidente vicario di Federsanità. Un modello che integra telemedicina, intelligenza artificiale, facilitazione digitale e collaborazione con le istituzioni locali, con l’obiettivo di avvicinare l’assistenza ai cittadini e ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure.

Il prestigioso riconoscimento costituisce un ulteriore, importante risultato per l’ASL Salerno, guidata dall’ing. Gennaro Sosto, che segue il riconoscimento ottenuto nel maggio scorso nell’ambito del Premio Innovazione Digitale in Sanità dell’Osservatorio del Politecnico di Milano.

Il progetto risponde alle sfide di un territorio vasto e complesso come quello salernitano, con 158 comuni che insistono su un territorio di circa 5.000 km²; un territorio caratterizzato da numerose aree interne e montane con un’alta percentuale di popolazione anziana.

Il progetto nel dettaglio

L’infrastruttura attivata comprende:

140 Ambulatori Virtuali di Comunità e 53 Case di Telemedicina, dislocati in 128 comuni;

il Virtual Community Hospital di Nocera Inferiore, che costituisce il centro nevralgico per il coordinamento clinico dei pazienti cronici, oncologici e fragili.

La presenza di facilitatori digitali nei punti fisici, per assistere i cittadini nell’uso della telemedicina e dei servizi amministrativi online (esenzioni, scelta/revoca del medico).

L’efficacia del modello è confermata dai dati sul campo (dati al 31 agosto 2026): 3.046 prestazioni erogate, 91.971 chilometri di spostamenti evitati per i cittadini, per un risparmio ecologico quantificabile in circa 14,97 tonnellate di CO₂ equivalente e 5.978 litri di benzina.

Gennaro Sosto

Per il Direttore Generale ing. Gennaro Sosto la conferma di una felice intuizione e della validità del modello realizzato: “La telemedicina è ad oggi la vera chiave di volta del nuovo SSN, –ha dichiarato- e questo riconoscimento rappresenta per noi un segnale di come ciò sia riconosciuto a livello nazionale. L’innovazione è una straordinaria opportunità per riqualificare i modelli di servizio, e attraverso le nuove tecnologie diventa possibile ripensare e riconfigurare i processi di cura senza i limiti prima imposti dalle diverse realtà territoriali, economiche e orografiche del nostro Paese. Questo riconoscimento premia il lavoro di tutta l’Azienda di Salerno, che è orientata all’innovazione e alla prossimità delle cure attraverso la tecnologia”.

Antonio Coppola

“Abbiamo dimostrato che la vera innovazione non consiste solo nell’introdurre nuove tecnologie, ma nel rendere i servizi sanitari e sociosanitari realmente accessibili a tutti», ha dichiarato il dott. Antonio Coppola. «La tecnologia non deve sostituire il rapporto umano, ma rafforzarlo. Questo risultato è frutto di una sinergia straordinaria guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto, che ha visto collaborare la UOC GPTI, i sindaci, gli Ambiti Sociali e il Terzo Settore. Insieme abbiamo ridotto le distanze geografiche, sociali e culturali”.

La Rete Sociosanitaria Digitale dell’ASL Salerno si consolida così come un modello organizzativo altamente replicabile a livello nazionale, capace di tracciare la rotta per una sanità italiana più equa, sostenibile e vicina alle persone.