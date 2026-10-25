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Strasalerno 2026: vittoria di Guglielmo Di Filippo e Maria Bruno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Strasalerno 2026
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La Strasalerno Garofalo ha celebrato la sua 31esima edizione, accogliendo numerosi partecipanti da tutta Italia in una mattinata autunnale. La gara, che ha avuto anche un’importante valenza nazionale, ha visto Guglielmo Di Filippo dell’Atl.Isaura Valle dell’Irno trionfare nella prova maschile sui 21,097 km con un tempo di 1h14’50”, battendo per soli 14” Giovanni Vitolo (Carmax Camaldolese). Terzo Andrea Meduri (Vilettaclub) in 1h15’58”.

Nella categoria femminile, Maria Bruno della Salerno Marathon ha conquistato il primo posto con un tempo di 1h30’10”, seguita da Carolina Paladino (Carmax Camaldolese) e Francesca Apicella. Nella prova sui 10 km, Marco Pascarella (ASI Pol.Bellona) ha tagliato il traguardo per primo in 32’35”, mentre Erica Sorrentino (Bracco Atl.) ha vinto la gara femminile in 38’31”.

L’evento ha registrato oltre 1.000 partecipanti, grazie anche all’impegno organizzativo dell’Atletica Vis Nova e al supporto del Comune di Salerno e di numerosi volontari. La Strasalerno Garofalo si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa, con la prossima edizione già fissata per il 31 ottobre 2027.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Cronaca Strasalerno” ricevuto tramite email da “Gabriele Gentili” in data 25/10/2026.

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