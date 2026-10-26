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Accordo per la nascita di comunità energetiche a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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comunità energetiche Salerno
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Confcooperative Campania ha annunciato il sostegno alla creazione di comunità energetiche nel salernitano, collaborando con l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e altre realtà del Terzo settore. L’accordo, firmato il 21 ottobre 2026, mira a promuovere la sostenibilità ambientale e combattere la povertà energetica attraverso il modello cooperativo.

Il progetto prevede la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e solidali (CERs) nel territorio dell’Arcidiocesi e della provincia di Salerno. L’iniziativa si ispira ai principi dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, puntando a unire sostenibilità ecologica e giustizia sociale. Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Campania, ha dichiarato: “In questo scenario di crisi vogliamo sostenere la transizione energetica attraverso forme societarie collettive, come le cooperative energetiche.”

L’accordo è stato siglato da quattro enti: l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, rappresentata dall’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi; Fratello Sole Impresa Sociale S.r.l., guidata da Fabio Gerosa; Fondazione della Comunità Salernitana ETS, presieduta da Antonia Autuori; e Confcooperative Campania.

Il progetto si concentrerà inizialmente su tre cabine primarie del territorio salernitano, con l’obiettivo di favorire l’autoproduzione e la condivisione di energia pulita, riducendo le emissioni e reinvestendo i benefici economici in sostegno a famiglie in difficoltà e strutture di accoglienza locali. Fratello Sole S.r.l. fornirà il know-how tecnico e coordinerà le fasi progettuali, mentre gli altri partner costituiranno un Tavolo Tecnico per coinvolgere la rete parrocchiale e le cooperative sociali.

L’accordo ha un orizzonte temporale di cinque anni, durante i quali si cercherà di estendere il modello ad altre aree della provincia, puntando alla ricerca di finanziamenti etici e agevolati per supportare ulteriori progettualità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ACCORDO PER SOSTENERE LA NASCITA DI COMUNITA ENERGETICHE – IL RUOLO DI CONFCOOPERATIVE CAMPANIA” ricevuto tramite email da “Marina Bisogno” in data 26/10/2026.

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