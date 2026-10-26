Vacanza in Costiera per Angela Merkel, tappe a Ravello e Maiori

Prosegue il soggiorno in Costiera Amalfitana di Angela Merkel, ex cancelliera federale tedesca, che nelle ultime ore ha fatto tappa a Ravello e Maiori, scegliendo alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio per una visita all’insegna della cultura, della storia e del relax.

Villa Rufolo

A Ravello, Merkel ha visitato Villa Rufolo, dove è stata accolta dal direttore generale della Fondazione Ravello, Maurizio Pietrantonio. Accompagnata da alcune amiche e dal personale addetto alla sicurezza, l’ex leader tedesca ha percorso gli ambienti storici e i giardini del complesso monumentale, soffermandosi sulle peculiarità artistiche e paesaggistiche del sito.

Il Ravello Festival

Particolare interesse ha suscitato il racconto della realizzazione del celebre palco del Ravello Festival, la struttura affacciata sul mare che ogni anno ospita concerti ed eventi internazionali. Merkel ha inoltre apprezzato la storia dei giardini della Villa, legati alla figura del compositore Richard Wagner, che durante una visita nel 1880 vi riconobbe il leggendario giardino di Klingsor descritto nel Parsifal.

La passione dell’ex cancelliera per Wagner è emersa nel corso della visita. Conversando con Pietrantonio, Merkel ha ricordato la propria abituale partecipazione al Festival di Bayreuth, tra le più importanti manifestazioni mondiali dedicate al compositore tedesco.

L’attenzione dell’ospite si è poi concentrata sulle specie botaniche presenti nei giardini di Villa Rufolo. Per approfondire alcuni aspetti, è intervenuta telefonicamente anche Monia Belloro, responsabile dell’Ufficio di direzione della Villa, che ha fornito ulteriori spiegazioni sulle piantumazioni autunnali.

Al termine della visita, Merkel ha espresso apprezzamento per lo stato di conservazione del complesso monumentale e per l’accoglienza ricevuta. Durante la permanenza a Ravello ha inoltre incontrato il sindaco Paolo Vuilleumier, che le ha portato i saluti della comunità cittadina.

Maiori, Casa Ferraiuolo

Nei giorni precedenti l’ex cancelliera era stata avvistata anche a Maiori, dove ha passeggiato tra Corso Reginna e il lungomare, concedendosi una sosta gastronomica da Casa Ferraiuolo, locale dell’imprenditore salernitano Vincenzo Carfagno.

La visita conferma ancora una volta l’attrattività internazionale della Costiera Amalfitana, meta scelta ogni anno da personalità di primo piano del mondo della politica, della cultura e dell’economia, richiamate dall’unicità di un territorio in cui natura, arte, storia e tradizioni si fondono in uno scenario di fama mondiale.