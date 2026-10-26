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Successi per i giovani della Pro Loco Teggiano a Fasano e Sulmona

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Pro Loco Teggiano festeggia due importanti successi per i suoi gruppi storici, le Tamburine dello Stato di Diano e gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano, che hanno recentemente ottenuto riconoscimenti in competizioni a Fasano e Sulmona.

Le Tamburine sono state premiate al Festival Nazionale dei Tamburi Medievali “Civitas Tonantis” a Fasano, dove hanno conquistato il Premio della Giuria, un traguardo che evidenzia il loro impegno e la loro crescita nel panorama delle rievocazioni storiche. Al termine della manifestazione, le partecipanti hanno espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità di rappresentare Teggiano e le sue tradizioni.

Dall’altra parte, gli Sbandieratori e Musici hanno trionfato al Torneo del Lancio Storico della Bandiera a Sulmona, competendo con 36 coppie provenienti da diverse regioni. Antonio Corvino e Marco Pasqua hanno raggiunto un nuovo record di 22 metri senza errori, superando il precedente limite di 20 metri. La competizione ha richiesto precisione e abilità, e il successo è il risultato di un anno di allenamenti e preparazione.

La presidente della Pro Loco Teggiano, Concettamaria Cantelmi, ha dichiarato: “Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi. Dimostrano quanto sia importante credere nei nostri giovani e dare loro occasioni per crescere insieme”. La Pro Loco continua a investire nel talento giovanile, promuovendo un progetto di aggregazione e partecipazione che va oltre l’aspetto spettacolare delle manifestazioni, creando legami e un senso di appartenenza tra i partecipanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS – NUOVI SUCCESSI A FASANO E A SULMONA PER I GIOVANI DELLA PRO LOCO TEGGIANO” ricevuto tramite email da “Freedom Comunicazioni” in data 26/10/2026.

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