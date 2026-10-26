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L’ASL di Salerno riceve il premio WAO per l’eccellenza in Allergologia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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premio WAO ASL Salerno
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L’ASL di Salerno e la UOC di Medicina Interna ad indirizzo Allergologico e Immunologico dell’Ospedale di Battipaglia, diretta dal Prof. Vincenzo Patella, hanno ricevuto il titolo di “WAO Center of Excellence”, un prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla World Allergy Organization. Il premio è stato ritirato dal Prof. Patella e dal Direttore Sanitario dell’ASL Salerno, Dott. Primo Sergianni, su delega del Direttore Generale, ing. Gennaro Sosto.

Questo riconoscimento non premia solo il lavoro di un singolo reparto, ma rappresenta una visione strategica e l’impegno della Direzione aziendale nel promuovere qualità delle cure, ricerca e innovazione. Con questo traguardo, la sanità salernitana si posiziona al centro della mappa internazionale dell’Allergologia.

Il conferimento del premio è avvenuto durante il 38° Congresso Nazionale SIAAIC, tenutosi a Salerno dal 23 al 25 ottobre, che ha visto la partecipazione di oltre 750 iscritti e dei massimi esperti del settore, inclusa una delegazione della Società Latino-Americana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.

Le tre giornate di congresso hanno offerto un alto profilo scientifico, con simposi e sessioni dedicate alle problematiche di salute delle persone affette da malattie allergiche, immunologiche e respiratorie, come asma e rinite. Inoltre, è stata offerta alla popolazione la possibilità di effettuare screening gratuiti per le malattie allergiche e respiratorie, in collaborazione con l’ASL Salerno e l’Associazione Misericordia.

Grazie al riconoscimento WAO, Battipaglia e l’ASL Salerno si affermano come punto di riferimento internazionale per la cura, la ricerca e la formazione in Allergologia, sottolineando il valore delle professionalità e delle competenze presenti nella sanità pubblica del territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Premio WAO (Word Allergology Organization) all’ASL di Salerno e alla UOC di Medicina Interna ad indirizzo Allergologico e Immunologico del P.O. di Battipaglia” ricevuto tramite email da “ufficio stampa” in data 26/10/2026.

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