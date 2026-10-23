L’ASL Salerno ha ottenuto il Premio FORUM PA Sanità 2026 grazie al progetto “Rete Sociosanitaria Digitale di Prossimità”, realizzato dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale (GPTI), diretta dal dott. Antonio Coppola. Questo riconoscimento mette in luce un modello innovativo di organizzazione dei servizi sanitari, fortemente sostenuto dal direttore generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto.

Il progetto integra telemedicina, intelligenza artificiale e facilitazione digitale per migliorare l’accesso alle cure, specialmente in un territorio complesso come quello salernitano, caratterizzato da 158 comuni e una significativa popolazione anziana. L’infrastruttura attivata comprende 140 Ambulatori Virtuali di Comunità e 53 Case di Telemedicina, distribuiti in 128 comuni, oltre al Virtual Community Hospital di Nocera Inferiore, che coordina l’assistenza per pazienti cronici e fragili.

I risultati sono significativi: al 31 agosto 2026, sono state erogate 3.046 prestazioni, evitando 91.971 chilometri di spostamenti per i cittadini, con un risparmio ecologico di circa 14,97 tonnellate di CO₂ e 5.978 litri di benzina.

Il direttore generale, ing. Gennaro Sosto, ha commentato: “La telemedicina è ad oggi la vera chiave di volta del nuovo SSN, e questo riconoscimento rappresenta per noi un segnale di come ciò sia riconosciuto a livello nazionale”. Inoltre, il dott. Antonio Coppola ha sottolineato che “la vera innovazione non consiste solo nell’introdurre nuove tecnologie, ma nel rendere i servizi sanitari e sociosanitari realmente accessibili a tutti”.

La Rete Sociosanitaria Digitale dell’ASL Salerno si afferma come un modello organizzativo replicabile a livello nazionale, tracciando un percorso verso una sanità più equa e sostenibile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’ASL Salerno vince il Premio FORUM PA Sanità 2026 con la Rete Sociosanitaria Digitale di Prossimità” ricevuto tramite email da “ufficio stampa” in data 23/10/2026.