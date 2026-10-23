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Il SILS al tavolo tecnico sul diritto d’autore con la Presidenza del Consiglio

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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SILS e diritto d'autore
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Il Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo (SILS) è stato ricevuto ieri a Roma presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente nazionale del SILS, Filippo Regis, e del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, Sen. Alberto Barachini.

Al centro del colloquio la proposta redatta dal SILS in collaborazione con SILB-FIPE Confcommercio, riguardante la pubblica esecuzione musicale. A distanza di soli 31 giorni dall’invio del dossier, il Sottosegretario ha accolto la richiesta di ascolto del sindacato, giudicando ammissibili le proposte e percorribili le soluzioni presentate.

Il SILS ha ricevuto l’incarico di redigere un’ulteriore relazione. Le parti coinvolte, tra cui AGCOM, SIAE e Soundreef, saranno convocati per un tavolo tecnico, con l’obiettivo di trovare un accordo che superi le difficoltà operative legate al duopolio nella gestione dei diritti d’autore. Attualmente, i dj si trovano in una posizione vulnerabile, poiché firmano il programma musicale e rispondono personalmente, senza avere un chiaro strumento per verificare quale licenza copra ciascun brano prima dell’esibizione.

Filippo Regis ha espresso gratitudine al Sottosegretario e al suo staff per l’immediata risposta e l’impegno dimostrato nella mediazione per risolvere le problematiche esposte. Per il SILS, questo incontro rappresenta un passo importante nella tutela degli interessi della categoria e conferma la credibilità del sindacato ai tavoli istituzionali.

La proposta integrale, condivisa con SILB-FIPE, è disponibile sul sito ufficiale del SILS.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SILS al tavolo tecnico sul diritto d’autore della Presidenza del Consiglio” ricevuto tramite email da “SILS | Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo” in data 23/10/2026.

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