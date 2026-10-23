Mobilità sicura: ACI Salerno incontra gli studenti del Liceo Tasso

L’Automobile Club Salerno ha recentemente svolto un incontro al Liceo Classico Torquato Tasso, dove il pilota di Formula 1 Andrea Montermini ha parlato di sicurezza stradale a oltre 200 studenti. Il progetto “Sara Safe Factor” mira a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla mobilità e sull’importanza delle regole stradali. Durante l’incontro, Montermini ha condiviso esperienze pratiche, discutendo di comportamenti corretti da tenere come utenti della strada, sia come conducenti che come pedoni. Ha sottolineato l’importanza della corretta posizione di guida, della frenata d’emergenza e del rispetto costante delle norme. L’incontro ha visto anche la partecipazione di Emiliano Cantagallo, esperto di cicloturismo, che ha trattato il tema della sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Ida Lenza e il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Ing. Vincenzo Demasi, hanno espresso il desiderio di continuare a organizzare eventi di sensibilizzazione per gli studenti. Giovanni Caturano, Direttore Aci Salerno, ha ribadito l’importanza dell’educazione alla sicurezza stradale, affermando che le iniziative dell’Automobile Club Salerno continueranno a essere attive nelle scuole e oltre.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “ACI Salerno parla di mobilità sicura agli studenti” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa AC Salerno” in data 23/10/2026.