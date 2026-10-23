Coldiretti Napoli al Villaggio della Salute in Piazza Plebiscito

Coldiretti Napoli parteciperà al Villaggio della Salute, in programma il 24 e 25 ottobre in Piazza del Plebiscito, per promuovere l’importanza di una sana alimentazione e difendere il reddito degli agricoltori. L’evento, organizzato dal Comune di Napoli, si svolgerà dalle 9:30 alle 18:00 ed è gratuito per tutti i cittadini.

Durante le due giornate, Coldiretti offrirà la Melannurca Campana Igp, simbolo del benessere e della qualità alimentare, ai visitatori che si sottoporranno a screening medici presso gli stand. “La difesa della salute dei cittadini passa anche attraverso la sana alimentazione, strettamente legata alla salvaguardia del reddito degli agricoltori”, ha dichiarato la referente scientifica Francesca Marino.

La manifestazione prevede anche l’apertura di Casa Coldiretti, con la presidente Valentina Stinga e il direttore regionale Roberto Mazzei, che presenteranno il progetto NutriHub, un distributore di merende salutari. La nutrizionista Roberta Colucci guiderà un incontro sull’alimentazione nelle varie fasce d’età, mentre i più piccoli potranno divertirsi nell’Agriasilo, uno spazio dedicato a loro.

In aggiunta, saranno disponibili consulenze mediche e screening per la prevenzione cardiovascolare, la diagnosi precoce di patologie oncologiche, esami diabetologici e visite odontoiatriche, grazie alla partecipazione di medici e operatori sanitari. L’iniziativa mira a sottolineare l’importanza del cibo locale e a chilometro zero come strumento di prevenzione e tutela del benessere.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Giornate della salute, Coldiretti Napoli al Villaggio in piazza Plebiscito per ribadire importanza difesa salute cittadini e reddito agricoltori” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 23/10/2026.