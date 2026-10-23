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Il Cav. De Lisa dona la sua autobiografia al Vescovo De Luca

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il 22 ottobre 2026 si è svolto il Convegno Pastorale della Diocesi di Teggiano-Policastro presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” di Prato Perillo. L’evento, che ha visto la partecipazione di sacerdoti, religiosi, catechisti e fedeli laici, è stato presieduto dal Vescovo Mons. Antonio De Luca e ha avuto come tema centrale una domanda del Vangelo di Luca: «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8).

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e programmazione per la comunità ecclesiale locale, con l’obiettivo di rimettere al centro la fede e tradurre il cammino sinodale in scelte concrete. La riflessione è stata guidata dal prof. Carmine Matarazzo, docente di Teologia Pastorale, che ha stimolato i partecipanti a interrogarsi sulla qualità della loro testimonianza cristiana.

Al termine dell’incontro, il Cav. Attilio De Lisa, Referente del Vescovo per la Formazione della Cultura Sociale e membro dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa, ha donato al Vescovo De Luca la sua autobiografia, intitolata “La storia-vita del Cavaliere Attilio De Lisa partendo dal Comune di San Rufo dove è cresciuto fino a Sanza dove vive ed oltre”. Il Vescovo ha espresso la sua gratitudine per questo gesto significativo.

L’incontro ha rappresentato un laboratorio di idee e di preghiera per affrontare le sfide contemporanee e promuovere una nuova evangelizzazione, richiamando una fitta rappresentanza delle comunità del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro.

Con questo convegno, la Diocesi di Teggiano-Policastro si prepara a un nuovo anno di comunione e missione, affrontando con determinazione il rinnovamento sinodale della Chiesa cattolica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 23/10/2026.

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