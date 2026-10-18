Il presidente nazionale di FeNAILP Turismo, Marco Sansiviero, ha incontrato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per discutere le priorità del settore turistico italiano. L’incontro si è svolto il 18 ottobre 2026, durante l’iniziativa ministeriale “Perché l’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro”, tenutasi al Parco archeologico del Colosseo.

Tra le questioni sollevate da Sansiviero, si è parlato di investimenti necessari per la riqualificazione delle strutture ricettive, la formazione di personale qualificato e il potenziamento delle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche (DMO). Un tema centrale è stato anche quello della destagionalizzazione, con l’obiettivo di sostenere le destinazioni minori e ampliare le opportunità economiche in periodi di bassa affluenza turistica.

“Ho apprezzato l’attenzione e la disponibilità al confronto manifestate dal ministro Mazzi. Le nostre proposte hanno incontrato il suo apprezzamento e questo ci incoraggia a proseguire il lavoro nell’interesse delle imprese”, ha dichiarato Sansiviero, sottolineando l’importanza di una politica industriale che possa accompagnare gli investimenti e sostenere l’occupazione nel settore.

L’incontro rappresenta un passo importante nel percorso di rappresentanza istituzionale di FeNAILP Turismo, che mira a contribuire al dibattito sulle politiche nazionali del settore. “Auspichiamo che questo primo momento di dialogo possa tradursi in un’interlocuzione stabile e costruttiva con il Ministero. Le esigenze delle imprese devono trovare spazio nelle scelte strategiche per il futuro del turismo italiano”, ha concluso il presidente nazionale di FeNAILP.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Turismo, FeNAILP incontra il ministro Mazzi: le priorità delle imprese per il futuro del settore” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 18/10/2026.