Home Cultura e Società Associazionismo L’Associazione La Solidarietà di Fisciano: crescita e nuovi progetti

L’Associazione La Solidarietà di Fisciano: crescita e nuovi progetti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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volontariato Fisciano
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L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha annunciato un impegno costante nel potenziamento delle attività rivolte alla comunità, attraverso un percorso di crescita che integra formazione e innovazione. L’organizzazione è attualmente impegnata nella realizzazione di nuovi progetti e iniziative, mirati a migliorare la qualità dei servizi offerti e a promuovere una struttura più dinamica e orientata al futuro.

Uno degli aspetti fondamentali del nuovo sviluppo è il focus sul potenziamento delle competenze dei volontari, che includono infermieri, soccorritori e autisti-soccorritori, figure chiave per garantire la continuità e l’efficacia dei servizi. “L’evoluzione dell’associazione apre nuove opportunità per quanti desiderano mettere a disposizione della comunità le proprie competenze”, ha dichiarato un rappresentante dell’associazione, sottolineando l’importanza di un impegno attivo e civico.

Essere parte de “La Solidarietà” significa aderire a un progetto condiviso, improntato su valori di impegno, responsabilità e partecipazione. L’associazione invita chiunque sia interessato a scoprire le modalità di adesione e a partecipare attivamente alle sue iniziative.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al numero 0892965648 o seguirla su Instagram @lasolidarieta.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA formazione e crescita continua dell’Associazione di Volontariato La Solidarietà di Fisciano” ricevuto tramite email da “La Solidarietà Fisciano” in data 18/10/2026.

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