La Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria sudata contro il Monteforte, con un punteggio finale di 8-7. La partita, ricca di emozioni, ha visto un ottimo avvio da parte della formazione di casa, che ha trovato il gol del vantaggio grazie a Iodice Mirco, abile a finalizzare un’azione corale. Costantino, il portiere del Baroncino, ha risposto bene agli attacchi avversari, mantenendo la porta inviolata fino al secondo gol dei padroni di casa.

Il Baroncino ha continuato a dominare, portandosi sul 3-0 con Pecoraro, ma il Monteforte ha accorciato le distanze con Frongillo. Nonostante ciò, la squadra di Pastore ha risposto subito, riportandosi sul +2 grazie a un gol di Apicella. La prima frazione di gioco si è chiusa con un punteggio di 5-2, ma il Monteforte ha mostrato di non voler mollare, segnando subito all’inizio della ripresa.

La formazione ospite ha continuato a mettere pressione, ma il Baroncino ha trovato un altro gol con Iodice, che ha firmato la sua doppietta. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti, con il Monteforte che ha accorciato nuovamente, portandosi sul 7-5. Nonostante le difficoltà, il Baroncino ha mantenuto la calma e ha chiuso la partita con un gol di Iodice, portando il punteggio finale a 8-7.

Con questa vittoria, il Baroncino si avvicina alla zona play off, ora distante solo tre punti. Il prossimo incontro sarà contro il Solofra, una sfida cruciale per le ambizioni stagionali della squadra.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Baroncino” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 29/11/2026.