Domenica 29 novembre, alle ore 20, la Chiesa di Gesù Redentore di Salerno ospiterà un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach, presentato da Salerno Classica. L’evento, intitolato ‘Bach: Architetture Sonore e Spiritualità’, vedrà l’esecuzione della Suite orchestrale n. 2 BWV 1067 e del Magnificat per soli, coro e orchestra BWV 243.

L’Orchestra Salerno Classica, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, sarà affiancata dai Cori Mysterium Vocis e del Conservatorio ‘G. Martucci’ di Salerno, preparati dal maestro Rosario Totaro. Tra i solisti ci saranno i soprani Giada Campione e Claudia Estefanie Figueroa Cisterna, il contralto Lucia Branda, il tenore Giancarlo Del Vecchio e il basso Francesco Auriemma. L’ingresso all’evento è libero.

Il concerto si propone di unire diverse epoche e stili musicali, con l’obiettivo di valorizzare anche le zone meno centrali della città, creando un ponte tra le nuove generazioni di artisti e la tradizione musicale. Questo è il primo di una serie di appuntamenti della rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Gestione Musica, che mira a decentralizzare l’offerta culturale di Salerno. Il progetto include anche eventi futuri, come un concerto il 12 dicembre e un omaggio alla canzone italiana di Sanremo il 29 dicembre, che promettono di arricchire l’offerta musicale della città e coinvolgere giovani talenti e compositori emergenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. Salerno Classica presenta la musica delle feste Bach Magnificat Salerno 29 novembre” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 28/11/2026.