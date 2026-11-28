Tre persone arrestate e tre denunciate in stato di libertà nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico online, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Gli indagati, residenti in Campania e ritenuti incensurati, sono accusati a vario titolo di detenzione e diffusione attraverso internet di materiale pedopornografico. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, gli investigatori hanno sequestrato diversi dispositivi informatici sui quali sono state individuate applicazioni utilizzate per caricare, conservare e condividere contenuti illeciti.

Le analisi tecniche effettuate sui supporti sequestrati hanno consentito di rinvenire un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le risultanze investigative hanno portato all’arresto in flagranza di due uomini residenti in provincia di Salerno, di età compresa tra i 40 e i 78 anni.

L’attività investigativa era stata avviata dagli specialisti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Salerno con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. Le indagini si sono sviluppate anche attraverso attività sotto copertura negli ambienti virtuali utilizzati per lo scambio di materiale illecito.

Monitorando diverse piattaforme impiegate per l’archiviazione e la condivisione dei file e attraverso approfondite analisi informatiche, gli investigatori sono riusciti a ricostruire le identità digitali degli utenti coinvolti e a risalire ai soggetti finiti sotto inchiesta.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Salerno ha emesso un decreto di perquisizione eseguito simultaneamente nei confronti degli indagati.

All’operazione hanno partecipato 25 operatori specializzati del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Campania, Basilicata e Molise e della sezione di Salerno.