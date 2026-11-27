Il Cav. Attilio De Lisa, residente a Sanza e insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR). La comunicazione è stata indirizzata al Presidente Nazionale e Provinciale della Federazione di Salerno, Prof. Antonio Landi, con richiesta di cancellazione dal registro dei soci con effetto immediato.

De Lisa ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno dell’associazione, tra cui quello di Presidente della Sezione ANCR di Sanza per il mandato 2018 – 2029 e Consigliere Provinciale per i mandati 2021 – 2024 e 2025 – 2029. Nella sua comunicazione di dimissioni, ha espresso un sentito ringraziamento per l’attività svolta e per l’esperienza condivisa, sottolineando il valore del percorso compiuto nell’associazione.

L’esperienza di De Lisa è stata caratterizzata da un forte impegno nel custodire la memoria, i valori e le tradizioni legate alla storia dei combattenti e dei reduci. Con la sua uscita dall’ANCR, il Cav. Attilio De Lisa conclude un’importante fase della sua vita associativa, lasciando un messaggio di gratitudine al Prof. Antonio Landi per l’attività svolta insieme.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 27/11/2026.