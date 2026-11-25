I gruppi Napoli Animal Save e Salerno Animal Save hanno organizzato ieri, 24 novembre, una veglia di protesta davanti al macello REALBEEF di Flumeri, in provincia di Avellino. Quattordici attivisti hanno preso parte all’iniziativa, mirata a documentare il passaggio dei bovini destinati alla macellazione, in particolare quelli provenienti dall’industria casearia.

Durante la manifestazione, tuttavia, non è stato possibile assistere al passaggio di camion carichi di animali. Nonostante ciò, gli attivisti hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema spesso trascurato. “Anche quando gli animali non sono visibili, è fondamentale testimoniare ciò che accade dietro le mura di questi luoghi”, ha dichiarato Francesco Blasio, organizzatore dell’evento.

Blasio ha anche evidenziato come l’industria casearia e quella della carne siano interconnesse. “La produzione di latte comporta lo sfruttamento sistematico dei corpi delle mucche e delle bufale. Quando la loro capacità produttiva non è più conveniente, vengono avviate alla macellazione”, ha spiegato.

La veglia ha avuto lo scopo di ribadire l’importanza di riconoscere gli individui che pagano il prezzo dell’industria alimentare. “Dietro ogni numero, ogni camion e ogni prodotto di origine animale ci sono vite che meritano di essere viste e rispettate”, ha aggiunto Emanuele, un altro attivista presente.

L’evento si è concluso con la promessa di continuare a vigilare e documentare, affinché le storie degli animali non vengano dimenticate. “Vogliamo andare verso un futuro in cui ogni individuo possa vedere rispettati i propri diritti”, ha concluso Emanuele.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Veglia per gli Animali” ricevuto tramite email da “Napoli Animal Save” in data 25/11/2026.