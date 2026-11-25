Si terrà a Salerno un incontro dedicato alla ludopatia e all’uso consapevole del denaro, organizzato da Finetica Ets e altre realtà locali. L’evento si svolgerà venerdì 27 novembre 2026, presso il Salone Bottiglieri della Provincia, a partire dalle 9:30. L’incontro mira a formare le nuove generazioni sull’uso responsabile del denaro, in un contesto in cui la Campania ha registrato nel 2026 circa 25 miliardi di euro giocati d’azzardo, rendendola la prima regione italiana per numero di conti gioco online attivi tra i giovani.

L’incontro, parte del Mese nazionale dell’Educazione Finanziaria (EduFin 2026), vedrà la partecipazione di studenti di vari istituti superiori della zona. L’obiettivo è quello di educare i ragazzi a riconoscere e difendersi dalle trappole del gioco d’azzardo e delle proposte finanziarie ingannevoli, sempre più diffuse grazie alla finanza digitale e all’emergere dei Finfluencer.

Don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in Gioco, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere circa mille studenti in un percorso formativo che li aiuti a utilizzare il denaro in modo consapevole e a prevenire le dipendenze da gioco. Nino Di Maio, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Campania, ha evidenziato come l’iniziativa si inserisca in un contesto più ampio di educazione finanziaria nelle scuole, per contrastare il fenomeno dell’usura che affligge molte famiglie e microimprese.

Aldo Bova, presidente del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, ha lanciato un allarme riguardo all’aumento dei giocatori problematici tra gli adolescenti, evidenziando che al Sud e nelle Isole il fenomeno è particolarmente grave. L’incontro vedrà la partecipazione di diverse autorità, tra cui il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il sindaco Vincenzo De Luca, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema di crescente rilevanza sociale.

Durante l’evento sarà presentato anche un progetto di “Adozione sociale vittime usura e soggetti a rischio usura”, finanziato nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021/2027, mirato a fornire assistenza alle famiglie in difficoltà economica. Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets, ha sottolineato l’urgenza di offrire servizi di assistenza finanziaria a chi vive in condizioni di vulnerabilità, per prevenire l’esclusione dal sistema finanziario legale e il rischio di cadere vittime dell’usura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Ludopatia e gioco d’azzardo, incontro con gli studenti” ricevuto tramite email da “Bruno De Stefano” in data 25/11/2026.