Amalfi ha archiviato la stagione turistica 2026 con risultati molto positivi, evidenziando una crescita significativa sia negli arrivi che nelle presenze. Tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2026, le presenze turistiche sono aumentate dell’11,3%, mentre gli arrivi hanno registrato un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’analisi mensile ha rivelato che ogni mese ha visto un aumento delle presenze, con picchi significativi a maggio (+13%) e settembre (+9,8%). Anche i mesi di giugno, aprile, agosto, luglio e ottobre hanno mostrato risultati positivi, dimostrando la capacità di Amalfi di attrarre visitatori non solo nei mesi estivi, ma anche in primavera e autunno.

Gli Stati Uniti si confermano come il principale mercato internazionale, seguiti da Italia, Regno Unito, Canada, Germania, Australia, Brasile e Francia. I visitatori sono principalmente Millennial e appartenenti alla Generazione X, un dato strategico per le future politiche di promozione turistica.

Un’importante novità di questa stagione è stata l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici, che ha permesso di analizzare in modo preciso gli ingressi e le uscite dalla città. Questo sistema ha evidenziato che i picchi di ingresso si concentrano nei weekend e durante i ponti festivi, in particolare il 25 aprile, il 1° maggio e durante la festività di Sant’Andrea Apostolo.

Il 2 dicembre 2026, a Roma, si svolgerà un incontro tra i Sindaci della “Carta di Amalfi” e i Ministri dell’Interno e del Turismo per discutere la gestione dei flussi turistici. Questo incontro si inserisce nel contesto di un percorso avviato con la sottoscrizione della Carta di Amalfi, che mira a promuovere un turismo più sostenibile e rispettoso delle comunità locali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | AMALFI, LA STAGIONE TURISTICA 2026 SI CHIUDE CON IL SEGNO PIÙ, CRESCONO ARRIVI (+3.1%) E PRESENZE (+11,3%)” ricevuto tramite email da “Comune di Amalfi – Ufficio Stampa” in data 25/11/2026.