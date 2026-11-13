Domenica 15 novembre 2026 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà l’undicesima edizione della manifestazione “La tua terra da bere e da gustare”, organizzata dall’ISF – International Sommelier Foundation – L’acino d’uva, in collaborazione con il Museo e con il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico e delle eccellenze dei Monti Picentini, con l’obiettivo di coniugare incontri culturali e approfondimenti sulla conoscenza della cultura del vino in un luogo che testimonia come nell’antichità il consumo di questa bevanda abbia contribuito a creare connessioni tra popoli e culture differenti.

Progetto con i sommelier

La giornata rappresenta anche l’occasione per la presentazione del progetto che vede impegnata l’International Sommelier Foundation – L’acino d’uva nell’impianto di un vitigno autoctono in uno degli spazi verdi del Museo che sarà coltivato con finalità didattiche per far crescere conoscenza, memoria e biodiversità: un luogo di esperienza e incontro con la cultura vitivinicola picentina e una nuova storia da raccontare a studenti, visitatori e appassionati.

Il programma

Il programma della giornata, rivolto ad un pubblico ampio ed eterogeneo, prevede alle ore 10.00 i saluti istituzionali della direttrice del Museo, Serena De Caro, del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, dell’assessora alla Cultura, Roberta D’Amico, del presidente dell’ISF, Alberto Giannattasio.

A seguire l’incontro “Il ruolo della donna nel mondo etrusco” vedrà gli interventi del giornalista Luciano Pignataro, dell’archeologo Carmelo Rizzo, dell’imprenditrice e produttrice vitinicola, Silvia Imparato, e del presidente IFS, Alberto Giannattasio, moderati dalla giornalista Rossella Pisaturo.

Alle ore 12.15 il pubblico presente potrà prendere parte alla visita guidata tematica “Il vino, il simposio e i rituali”, a cura del personale del Museo che accompagnerà i visitatori in un suggestivo percorso museale alla scoperta delle pratiche legate al consumo del vino nel mondo antico. La visita tematica al museo sarà riproposta anche nel pomeriggio alle ore 15.30.

Alle ore 13.00 si terrà il laboratorio esperienziale sulle abitudini alimentari e le pratiche per la cura della persona tipiche del mondo etrusco, a cura del dott. Guido Arcangelo Medolla, e a seguire incontri con esperti e degustazioni guidate condurranno i partecipanti in una esperienza conviviale con analisi multisensoriali del vino e sperimentazioni di gusti e sapori antichi.

La partecipazione all’iniziativa è libera fino a esaurimento posti, ingresso al Museo con biglietto ordinario.