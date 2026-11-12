Il Comune di Amalfi ha attivato 14 nuovi servizi online per cittadini e imprese, finanziati attraverso il PNRR, per un totale di circa 250mila euro. Questi servizi includono un nuovo sito istituzionale, sportelli digitali e sistemi di pagamento online. Il Sindaco Daniele Milano e il consigliere Giorgio Stancati hanno sottolineato l’importanza di rendere i servizi più accessibili e utili per la comunità. Sono già state presentate circa 900 istanze attraverso i nuovi canali digitali. Il rinnovato portale offre informazioni su avvisi e documenti, mentre la Stanza del Cittadino consente di seguire lo stato delle pratiche. Sono stati attivati anche 24 servizi di pagamento tramite pagoPA e 50 comunicazioni tramite l’app IO. Per i servizi sociali e scolastici, sono state digitalizzate le procedure per la richiesta di contributi e assistenza. Inoltre, l’app Junker permette di gestire la raccolta differenziata e segnalare problemi ambientali. Il Comune ha anche migrato 12 servizi in cloud e aderito a piattaforme nazionali per migliorare l’interoperabilità dei dati. Questo progetto rappresenta un significativo passo avanti verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi comunali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | Con il PNRR, Amalfi sempre più digitale: attivati 14 nuovi servizi online per cittadini e imprese” ricevuto tramite email da “Comune di Amalfi – Ufficio Stampa” in data 12/11/2026.