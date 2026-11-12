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SymBioma: evento su microbioma e dieta mediterranea a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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microbioma e dieta mediterranea
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Il 19 novembre si svolgerà al Saint Joseph Resort di Salerno SymBioma, un evento che riunisce ricercatori, professionisti e istituzioni per discutere del legame tra microbioma, dieta mediterranea e salute. Durante la conferenza, sarà approfondito il paradigma One Health, che evidenzia le connessioni tra salute umana, animale e ambientale.

La presentazione dell’evento si è tenuta a Palazzo della Provincia, dove Vincenzo Michele Sellitto, Direttore scientifico di SymBioma, ha sottolineato l’importanza della salute ambientale per il benessere umano, affermando: «Vogliamo mettere in evidenza quanto il microbioma ambientale, e soprattutto quello del suolo, sia legato al benessere umano».

Sellitto ha evidenziato come Salerno rappresenti un contesto ideale per affrontare questi temi, grazie alla presenza della Piana del Sele, un’importante area agricola d’Europa, e alla tradizione della Dieta Mediterranea, un modello alimentare apprezzato a livello mondiale.

Maria Manuela Russo, Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, ha evidenziato il ruolo dei tecnologi alimentari nella filiera e il loro coinvolgimento nella masterclass dedicata alla Campania e alla Dieta Mediterranea.

Maria Rosaria Carfagna, Presidente della Fondazione MIdA, ha parlato della missione della fondazione nel promuovere la sostenibilità e la salvaguardia del suolo, elementi fondamentali per la salute umana.

Il programma del 19 novembre prevede una sessione plenaria con esperti provenienti da diverse università e centri di ricerca, seguita da quattro masterclass su temi specifici come l’agricoltura del futuro e i cibi fermentati. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS – SALERNO: CON SYMBIOMA L’EVENTO SU SCIENZA, MICROBIOMA E DIETA MEDITERRANEA” ricevuto tramite email da “Diletta De Sio” in data 12/11/2026.

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