Attilio De Lisa esprime vicinanza al Prefetto di Salerno Francesco Esposito

Il Cavaliere Attilio De Lisa, dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha espresso pubblicamente la sua vicinanza e stima nei confronti del Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito. In un messaggio di solidarietà, De Lisa ha sottolineato il ruolo fondamentale del Prefetto come rappresentante dello Stato e garante della legalità, della sicurezza e della coesione sociale nel territorio salernitano.

De Lisa ha evidenziato l’importanza di rafforzare la fiducia nelle istituzioni, specialmente in un momento storico delicato. “Il lavoro svolto dalla Prefettura – ha dichiarato – assume un valore significativo per la tutela del bene comune e per la promozione dei principi di democrazia, giustizia e solidarietà”.

Rinnovando la sua vicinanza al Prefetto Esposito, il Cavaliere ha rimarcato la necessità di mantenere un rapporto di collaborazione e rispetto tra cittadini e istituzioni. “La vicinanza alle istituzioni e a chi quotidianamente opera al servizio dello Stato rappresenta un dovere civico e un segno concreto di senso di responsabilità” ha aggiunto.

Concludendo, De Lisa ha rivolto un cordiale saluto al Prefetto, augurandogli di proseguire il suo impegno istituzionale con serenità e determinazione, per il bene della provincia di Salerno e dell’intera collettività.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 10/11/2026.