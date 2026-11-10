Home Politica Attilio De Lisa esprime vicinanza al Prefetto di Salerno Francesco Esposito

Attilio De Lisa esprime vicinanza al Prefetto di Salerno Francesco Esposito

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
vicinanza istituzionale
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Il Cavaliere Attilio De Lisa, dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha espresso pubblicamente la sua vicinanza e stima nei confronti del Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Esposito. In un messaggio di solidarietà, De Lisa ha sottolineato il ruolo fondamentale del Prefetto come rappresentante dello Stato e garante della legalità, della sicurezza e della coesione sociale nel territorio salernitano.

De Lisa ha evidenziato l’importanza di rafforzare la fiducia nelle istituzioni, specialmente in un momento storico delicato. “Il lavoro svolto dalla Prefettura – ha dichiarato – assume un valore significativo per la tutela del bene comune e per la promozione dei principi di democrazia, giustizia e solidarietà”.

Rinnovando la sua vicinanza al Prefetto Esposito, il Cavaliere ha rimarcato la necessità di mantenere un rapporto di collaborazione e rispetto tra cittadini e istituzioni. “La vicinanza alle istituzioni e a chi quotidianamente opera al servizio dello Stato rappresenta un dovere civico e un segno concreto di senso di responsabilità” ha aggiunto.

Concludendo, De Lisa ha rivolto un cordiale saluto al Prefetto, augurandogli di proseguire il suo impegno istituzionale con serenità e determinazione, per il bene della provincia di Salerno e dell’intera collettività.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 10/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it